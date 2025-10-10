Striscione della Curva Fiesole: "Zitti e buoni, lo stadio resta in queste condizioni"

di Redazione FV

Nella tarda serata di ieri la Curva Fiesole, tramite i propri canali social, ha pubblicato delle foto che ritraggono uno striscione mostrato fuori dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che recita: "Per la sosta delle Nazionali veniamo tutti a fare da manovali!  Zitti e buoni, ci sono le elezioni… e lo stadio resta in queste condizioni!". Il tifo organizzato viola, dopo la dura contestazione al direttore sportivo Daniele Pradè della scorsa settimana, questa volta mette nel mirino l'amministrazione comunale, attaccandola con forza in merito alle condizioni dello Stadio Artemio Franchi. Di seguito il post: