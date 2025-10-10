FirenzeViola Viola in prestito: Sottil e Nzola i migliori. In difficoltà Beltran e Bianco

Torna l'appuntamento con i giocatori viola in prestito. Andiamo a scoprire uno per uno come si sono comportati in questo inizio di stagione nelle loro rispettive squadre:

Lucas Beltran

La punta argentina, in prestito al Valencia, ha giocato cinque partite, di cui una da titolare, per un totale di 169 minuti senza però trovare ancora goal o assist.

Riccardo Sottil

L'ala italiana, in prestito al Lecce, è stata impiegata per 246 minuti spalmati su cinque presenze. Per il classe 1999 sono già arrivati un goal e un assist, il primo determinante per la vittoria in campionato per 1-0 contro il Parma nell'ultima giornata.

Alessandro Bianco

Il centrocampista italiano, in prestito al Paok, in Grecia, ha giocato due partite, una in Europa League, una in coppa di Grecia, per un totale di 127 minuti. Sono ancora zero, invece, i minuti in campionato, così come i goal e gli assist.

M'Bala Nzola

Sono 343 i minuti giocati dall'attaccante angolano con la maglia del Pisa. Per lui sette presenze, tra cui 18 minuti in Coppa Italia, e un goal, realizzato alla 4° giornata contro il Napoli.

Nicolas Valentini

Ancora zero minuti giocati dal centrale argentino in prestito al Verona a causa dell’infortunio al bicipite femorale rimediato a metà agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Cerignola. Il suo rientro è previsto dopo la sosta.

Lorenzo Amatucci

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Las Palmas, nella seconda divisione spagnola, è stato impiegato per 612 minuti spalmati su sette presenze. Ancora a zero invece il numero dei goal e degli assist.

Matias Moreno

Il difensore argentino, in prestito al Levante, in Spagna, ha giocato cinque partite per un totale di 341 minuti. Per lui quattro partite da titolare, zero goal, zero assist e un ammonizione.

Antonin Barak

164 sono i minuti giocati dal trequartista ceco in cinque presenze alla Sampdoria in Serie C, di cui due da titolari. Ancora a zero invece il numero dei goal e degli assist.

Maat Daniel Caprini

La giovane ala italiana, in prestito al Mantova in Serie B, ha giocato 326 minuti venendo impiegato cinque volte, di cui quattro da titolare. Per lui zero goal, zero assist e un ammonizione.

Oliver Christensen

Il portiere danese, in prestito allo Sturm Graz ha giocato tutte e dodici le partite stagionali della squadra austriaca subendo 13 goal e collezionando 5 clean sheet.

Lorenzo Lucchesi

Il giovane difensore italiano, in prestito al Monza in Serie B, ha giocato sette partite, di cui sei da titolare, venendo impiegato per 523 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist.

Jonas Harder

Il centrocampista italiano, in prestito al Padova in Serie B, ha giocato per 242 minuti spalmati su sette presenze, di cui due da titolare. Per il classe 2005 è anche arrivato un goal determinante per la vittoria contro la Virtus Entella per 2-1.

Tommaso Vannucchi

Il giovane portiere italiano, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato cinque partite, per un totale di 450 minuti, subendo 9 goal e collezionando un clean sheet.

Filippo Di Stefano

L'attaccante italiano, in prestito alla Carrarese in Serie B, ha esordito in Coppa Italia contro l'Udinese giocando 28 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist.

Tommaso Rubino

Il giovane trequartista italiano, anch'esso in prestito alla Carrarese, ha giocato due partite venendo impiegato per 37 minuti. Anche per lui ancora zero goal e zero assist a referto.

Alessio Ciraudo

Il giovane terzino italiano, in prestito al Grosseto in Serie D, ha giocato sette partite, di cui sei da titolare, per un totale di 537 minuti. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Leonardo Baroncelli

Il difensore italiano classe 2005, in prestito al Gubbio in Serie C, ha giocato per 60 minuti spalmati su due presenze venendo espulso, per doppia ammonizione, nella sfida contro il Campobasso persa per 2-0. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Mirko Elia

Il giovane difensore italiano, in prestito al Forlì in Serie C, ha giocato nove partite, di cui otto da titolare, per un totale di 736 minuti. Per lui zero goal, zero assist e un'ammonizione.

Giulio Scuderi

Il giovane terzino italiano, in prestito all'Alcione Milano in Serie C, ha giocato cinque partite, tutte da titolare, per un totale di 434 minuti. Per lui zero goal, zero assist e due ammonizioni.

Lorenzo Romani

Il giovane difensore italiano, in prestito al Lecco in Serie C, è stato impiegato per 228 minuti spalmati su cinque presenze, di cui due da titolare. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Carlo Mignani

Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D, ha giocato quattro partite, di cui due da titolare, per un totale di 137 minuti. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Jacopo Tarantino

La giovane punta italiana, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato tre partite per un totale di 85 minuti. Ancora zero goal e zero assist a referto per lui.

Mattia Ievoli

Il giovane centrocampista italiano, in prestito all'Ospitaletto Franciacorta in Serie C, ha giocato tre partite per un totale di 16 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist a referto.

Riccardo Spaggiari

Il giovane difensore italiano, in prestito all'Arzignano Valchiampo in Serie C, ha giocato una sola partita e 45 minuti. Per lui ancora zero goal e zero assist a referto.

Dimo Krastev

Il giovane difensore bulgaro, in prestito al Siracusa in Serie C, non ha ancora esordito in campionato.