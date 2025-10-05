Roma, parla Gasperini: "Oggi gara importante per entrambe. Rigori? Meglio 3 angoli"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, ha presentato così il match contro la Fiorentina: “Quando si gioca frequentemente non c'è tempo per stare troppo sulle partite giocate, si pensa subito a quella successiva. Il rammarico dell'altra sera in Europa è legato agli episodi, potevamo almeno pareggiarla. Ma siamo subito entrati in modalità Fiorentina è una gara importante per entrambe e siamo pronti”.

La scelta di Baldanzi? "Sia per le rotazioni, sia perché sta bene e l'ho visto fare ottime cose in allenamento. Può essere la partita giusta per lui, in panchina ho alternative. Dybala ha ripreso venerdì ad allenarsi dopo un po' di assenza: l'abbiamo portato, vediamo cosa succede durante la gara".

In caso di rigore, chi è il tiratore designato? "Potremmo chiedere di tirare tre calci d'angolo anziché il rigore (sorride, ndr). L'altra sera con nove corner un gol forse lo avremmo fatto. Dopo Dovbyk, che lo scorso anno ha realizzato tanti rigori, poi se ci sono Dybala e Pellegrini sono gli specialisti. C'è anche Konè...".