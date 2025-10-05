Gasperini dopo Fiorentina-Roma: "Oggi abbiamo gestito bene: siamo una squadra vera"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Gli spazi erano invitanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli bene. Più che chiudere la partita, c’era anche un po’ di fatica e stanchezza, abbiamo pensato di gestirla. Abbiamo corso un rischio davvero grosso sull’occasione di Gosens, poi il tiro di Piccoli dalla distanza è difficile da evitare. Abbiamo controllato abbastanza gli episodi, che sono stati piuttosto singolari e casuali nel contesto di un secondo tempo in cui, è vero, non producevamo grandi ripartenze, ma rischiavamo anche pochissimo".

Poi ha proseguito: "Siamo uan squadra vera. Nel secondo tempo c’è stata una buona gestione, l’ingresso di Dybala è servito proprio per tenere più il pallone e cercare, anche con Pellegrini, quella qualità necessaria per smorzare il ritmo e mantenere le distanze più giuste. In questo momento Dybala e Pellegrini sono i giocatori che hanno più qualità tecniche e hanno anche prodotto delle buone situazioni. Sono stati abili nel controllare, nel difendere la palla e nel togliere l’iniziativa alla Fiorentina. Altrimenti sarebbe stata continua e pericolosa, perché quando hanno messo tre attaccanti importanti, di statura e presenza come Dzeko, Kean e Piccoli, avremmo corso il rischio di subire a lungo. Invece, con il loro palleggio, siamo riusciti spesso a spezzare l’azione e a togliere continuità all’attacco della Fiorentina, che secondo me sarebbe potuta diventare pericolosa".

Dybala può fare la punta? E' una situazione di emergenza. Ferguson aveva un problema alla caviglia, nato giovedì durante la partita, quindi non era in grado di giocare. Dybala è rientrato venerdì, ha fatto un paio di allenamenti molto blandi, però la sua tecnica quella non la perde mai. Anche se deve fare una partita “speciale”, può giocare in qualunque ruolo d’attacco. Oggi ci è stato utile".