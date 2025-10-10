Pioli studia una nuova Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Ipotesi 3-4-1-2: ecco come"
Su La Gazzetta dello Sport si legge come in questa sosta Stefano Pioli stia lavorando a una nuova Fiorentina, e non è escluso che settimana prossima, a San Siro contro il Milan, vedremo una squadra diversa in campo. Si parla di 3-4-1-2, con un vertice alto di verso rappresentato a girare da Fagioli, Mandragora o Sohm. Le caratteristiche così differenti di questi giocatori darebbero un volto del tutto nuovo all’undici iniziale rispetto a quando in quella posizione agiscono Gudmundsson o Fazzini, senza mai dimenticare Ndour come jolly.
Chiaro che a quel punto in avanti ci sarebbe la doppia punta, quindi Piccoli (o Dzeko) al fianco dell’inamovibile Kean. La scelta del centrocampo sarà strettamente legata alla decisione sull’attacco. L’importante è non perdere equilibrio e allo stesso tempo esaltare le qualità dei singoli. Fagioli più vicino ai terminali offensivi può essere un’opportunità da valutare per rigenerarlo, ma anche Mandragora, Sohm e Ndour possono essere pensati come registi, oltre che in mediana.
