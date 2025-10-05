Fiorentina-Roma, parla Wesley: "Siamo concentrati, oggi vogliamo i tre punti"
FirenzeViola.it
Intervistato da DAZN nel pre partita di Fiorentina-Roma, l'esterno giallorosso Wesley ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo molto concentrati. Abbiamo 12 punti, siamo messi bene in classifica. Abbiamo una sensazione molto buona, abbiamo lavorato tanto. È passato poco tempo dalla partita di Coppa, ma siamo preparati e vogliamo uscire con i tre punti, che sono molto importanti".
