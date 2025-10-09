Bologna, Pobega sulla via del rientro: l'ex Milan sarà pronto dopo la sosta

Bologna, Pobega sulla via del rientro: l'ex Milan sarà pronto dopo la sosta FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:44Avversari
di Redazione FV

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, sembra aver superato i suoi guai fisici e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, deve ora solo ritrovare la migliore condizione. Alla ripresa dei giochi il Bologna dovrà infatti affrontare il periodo più intenso della stagione, con partite ogni tre giorni tra campionato ed Europa League e con un derby dell'Appennino in vista contro la Fiorentina. Pobega è l’unico centrocampista di piede sinistro che Italiano ha a disposizione, con caratteristiche diverse da quasi tutti nel reparto di centrocampo dei rossoloblu.