Novellino: "Fiorentina una sorpresa al contrario. Non ho capito l'acquisto di Piccoli"

L'allenatore Walter Novellino ha parlato a TMW della Fiorentina, e di alcuni acquisti che non lo hanno convinto. Queste le sue parole: "Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo.  Non ho capito l’acquisto di Piccoli”. 