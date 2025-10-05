Roma, Soulé: "Vittoria importante, era fondamentale rialzarsi dopo il ko"

vedi letture

Matias Soulé, attaccante della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Oggi vincere era molto importante. Era fondamentale rialzarci dopo la sconfitta in Europa League. Ora guardiamo alle prossime partite, dobbiamo migliorarci. Qua era molto difficile, dobbiamo guardare gara dopo gara".