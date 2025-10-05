Le parole di Cristante dopo Fiorentina-Roma: "Oggi bravi, qua non era facile prendere 3 punti"
Bryan Cristante, centrocampista della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Siamo stati bravi perché abbiamo vinto. Non era facile in casa loro, siamo stati bravi a rimontare. E' stato bello tornare a segnare, ora c'è la pausa, dobbiamo ripartire forte fra due settimane. Se riuscimmo a chiudere le partite bene non sarebbe male. Dobbiamo semplicemente migliorare, ma siamo sulla buona strada".
