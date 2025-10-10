Dagli inviati Fabio Capello: "Pioli in difficoltà. Chivu ha capito cosa cambiare"

vedi letture

Fabio Capello, ex allenatore, è stato intervistato durante il Festival dello Sport di Trento, ecco le sue sensazioni sulla partenza di Pioli e della sua squadra: "La sensazione vedendo quello che sta succendendo è che Pioli stia trovando difficoltà ad entrare nella testa dei suoi giocatori, ma ci vuole del tempo. Uno arriva, trova un ambiente nuovo, un sistema di gioco che lo scorso anno aveva dato certi risultati e lui arriva e pensa di fare delle cose che crede siano giuste per portare la squadra al successo. E' tutto lì.

Diciamo che per esempio Chivu è entrato nell'Inter, lui ha capito che bastava poco, spostare l'attenzione su un certo tipo di gioco e non rivoluzionare subito la squadra. Non so se Pioli, che è un allenatore che ha dimostrato già il suo valore, in questo momento abbia un po' di difficoltà. Io penso che sia questione di tempo".