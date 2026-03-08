Proteste della Cremonese a Lecce: Pezzella espulso, salta la Fiorentina

Il finale rovente di Lecce-Cremonese avrà delle ripercussioni anche in ottica Fiorentina, non solo perché la vittoria dei salentini lascia i viola al terzultimo posto con i lombardi in attesa di giocare con il Parma, ma anche perché ci sarà un'assenza per Nicola lunedì prossimo nella sfida in programma tra Cremonese e Fiorentina allo Zini. Nei concitati minuti finali, l'esterno grigiorosso Giuseppe Pezzella è stato espulso con un rosso estratto per proteste a fronte del rigore non dato per una spinta su Sanabria. Il calciatore dunque salterà il prossimo impegno della squadra di Nicola in casa contro la Fiorentina.