Pres. Genoa: "De Rossi ha tutta la mia fiducia per cambiare le cose"

Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, scenderà in campo oggi alle 18 per un'amichevole contro il Rapid Bucarest. Una sfida particolare anche per Dan Sucu, presidente di entrambi i club, che ha parlato del momento della formazione rossoblù in vista della ripresa del campionato. Il numero uno del Genoa ha confermato le proprie ambizioni per il futuro, ribadendo al tempo stesso la fiducia nei confronti della squadra: "L'obiettivo è riportare il Genoa ai livelli che ha raggiunto in passato, questa è la nostra idea. Abbiamo una squadra con tanta esperienza, con dieci giocatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali, e un allenatore campione del mondo che gode della nostra piena fiducia. Quello che voglio è semplicemente non mettere pressione alla squadra".

Il futuro della dirigenza rossoblù

Sucu ha poi fatto chiarezza anche sulle voci riguardanti il futuro del direttore sportivo e sul momento di Daniele De Rossi, confermando la fiducia nei confronti del tecnico: "L'interesse per il nostro direttore sportivo? Ho letto anche io queste indiscrezioni, ma sono situazioni che si verificano più o meno ogni settimana. Abbiamo sentito parlare molto anche di mister De Rossi, che da parte mia continua ad avere tutta la fiducia necessaria per riuscire a cambiare questa situazione. Sono convinto che senta anche il sostegno dell'intero gruppo, un aspetto sicuramente molto importante".