Prosegue il lavoro al Viola Park: occhi sul ballottaggio Atta-Gonçalves
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La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park durante la sosta per le Nazionali. Ieri per la squadra di Paolo Vanoli un’altra giornata con doppio allenamento, ancora all’insegna dell’intensità e del lavoro atletico, con l’obiettivo di arrivare pronta alla ripresa del campionato.
Tra i rientrati c’è Arthur Atta, tornato in gruppo e al momento favorito su Pedro Gonçalves per una maglia da titolare contro il Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che poi spiega: oggi è prevista una sola seduta al mattino, mentre domani è atteso Norberto Beto, che non prenderà parte all’amichevole contro una formazione del settore giovanile. Inao Oulai, invece, tornerà a disposizione di Vanoli da lunedì.
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