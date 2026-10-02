Dalla Spagna, il Barcellona cerca un terzino: nel mirino anche Dodo

Il Barcellona continua a lavorare alla ricerca di un nuovo terzino destro e, secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport, tra i profili valutati ci sono soprattutto quelli dei giocatori in scadenza di contratto. In questo elenco è tornato anche il nome di Dodo, che, stando alle informazioni riportate dalla stampa spagnola, non sarebbe intenzionato a prolungare il proprio accordo con la Fiorentina. Il difensore brasiliano era già finito nel radar del club blaugrana nei mesi scorsi, quando era stato proposto in più occasioni.

La trattativa con il Barcellona

A favorire i contatti ci sono anche gli ottimi rapporti tra il suo agente e il direttore sportivo del Barcellona, Deco. In precedenza, però, le richieste economiche avanzate dalla Fiorentina avevano frenato l'ipotesi di una trattativa. Il Barcellona continua quindi a tenere sotto osservazione Dodô, soprattutto in vista di un'eventuale partenza di uno degli esterni attualmente presenti in rosa. Al momento, tuttavia, le priorità del club catalano restano Iván Fresneda dello Sporting Lisbona e Pedro Porro del Tottenham.