Dagli inviati Barigelli: "Il ds Paratici ha fatto un bel mercato, abbiate pazienza"

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha parlato a Radio FirenzeViola, a margine del "Festival dello Sport" di Trento, soffermandosi anche sulla Fiorentina: "Io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta prendendo Vanoli, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo l’atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate, che rendevano la decisione obbligata. Credo che a quel punto abbia optato per una decisione semplice per salvare la stagione, visto che in quel momento era in grandissima difficoltà pur avendo una buonissima rosa. Paratici ha fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all’inizio della stagione, bisogna dare il tempo alla dirigenza.

Siamo abituati ad avere urgenze del risultato, prendendo spesso decisioni troppo frettolosamente. Se guardiamo il PSG, ci ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa. Diamo tempo a Paratici, Firenze è una piazza complicata ed esigente ma penso che la rosa sia buona".