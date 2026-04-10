Mitchell: "Felice di aver ritrovato il gol. Vogliamo continuare su questa strada"

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Il terzino del Crystal Palace, Tyrick Mitchell, ieri a segno nel netto 3-0 dei londinesi sulla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TnT Sports nel post partita: "Per me ritrovare il gol in una serata come questa è molto importante. È stata davvero una notte speciale. Siamo arrivati ai quarti di finale di una competizione europea. Sono molto felice. Sapevamo quanto siamo forti quando giochiamo in casa e di cosa siamo capaci in attacco. Speriamo di andare avanti su questa strada".