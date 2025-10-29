Pio Esposito e l'idolo Dzeko: "Gli chiederò la maglia. Lo seguo fin da piccolo"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter stasera avversario della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel prepartita: "Grande segnale di fiducia da parte del mister. Le sue chance hanno avute tutte peso e sono contento di questo. Dobbiamo guardare avanti e stasera abbiamo una grande opportunità per riscattare la partita di Napoli".

Affronterà il suo idolo Dzeko: quale caratteristica dovrà mostrare stasera?

"Cercherò di mostrare il più possibile. Edin l'ho visto negli allenamenti a Milano e non nego che lo seguo da quando sono piccolo. Sicuramente, gli chiederò la maglia a fine partita".