Dagli inviati Per il Mainz la Fiorentina non è una priorità: le scelte del tecnico Henriksen

vedi letture

Anche il Mainz è in crisi nera e pensa soprattutto al campionato. Ultimi aex equo con l'Heidenheim, i biancorossi di Renania, con gli occhi e la mente alla Bundesliga, in occasione dell'incrocio di stasera con la Fiorentina attueranno una rotazione ragionata in vista soprattutto della sfida di domenica contro l'Eintracht: dovrebbe comunque essere della partita capitan Widmer (qui le sue parole dell'ex Udinese a Tuttomercatoweb.com), che dovrebbe essere schierato da esterno a sinistra e vedersela quindi con Niccolò Fortini, mentre dall'altra parte spazio a Mwene. Impostazione a tre per Bo Hnriksen, tecnico già più che in discussione per l'ambiente nonostante il sesto posto dell'anno scorso; in porta ci sarà Zentner, davanti a lui probabile trio formato da da Costa, Hanche-Olsen e Kohr; in mezzo al campo spazio a un altro ex Serie A come Amiri (un passato nel Genoa con Gudmundsson e Piccoli), accanto a lui Sano; dietro l'unica punta Hollerbach dovrebbero muoversi Nebel e Lee-Hae-Sung.

Questa la probabile formazione ricostruita dai nostri inviati: MAINZ (3-4-2-1): Zentner, Da Costa, Hance-Olsen, Kohr, Mwene, Sano, Amiri, Widmer, Nebel, Lee Jae-Sung, Hollebarch