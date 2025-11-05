Mainz, Amiri: "Stiamo accusando la stanchezza. Ecco cosa ho imparato in Italia"

Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia della sfida di domani in Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in vista del match e non solo:

"Sicuramente ci ha fatto male non portare a casa i tre punti contro il Werder nell'ultimo turno di campionato, ci siamo anche parlati dopo la gara dicendoci che tutti abbiamo dato il massimo. Ora ci sono sensazioni positive, siamo più freschi e pronti ad affrontare la partita. Obbiettivi per domani? Sicuramente tutti noi vogliamo fare bene in Europa, sono state settimane intense a livello fisico e nella seconda metà della gara ovviamente iniziamo a sentire la stanchezza, abbiamo però tanti giocatori di livello in rosa e non sarà un problema alternarci. Cosa conosci della Fiorentina? Conosco vari giocatori, su tutti Parisi e Pongracic. I viola sono una squadra molto buona, ma non ho paura di nessuno in particolare. Il periodo in cui ho giocato in Italia è stato molto intenso, li si gioca con molta passione. A Genova ho lavorato duramente e ho imparato molto, ho appreso tanto da Criscito. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere molto a livello personale. Interesse della Fiorentina? Ora non ha senso parlarne, sono qui e sono felice, penso a domani. È sempre entusiasmante giocare in Europa, non è una cosa scontata e non vedo l'ora di giocare domani contro un avversario di questo livello".