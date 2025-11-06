Vanoli batte Palladino e gli altri: per lui pronto un contratto fino al 2027

Paolo Vanoli ha battuto tutti, Raffaele Palladino, Alessandro Nesta e gli altri presunti o reali candidati alla panchina della Fiorentina: il post-Pioli avrà la fisionomia del 53enne tecnico lombardo e questo l’ha deciso la giornata di ieri che ha consegnato uno scenario ormai definito. Questo l'attacco del pezzo del Corriere dello Sport che fa il punto sulla panchina viola. Oggi la squadra è impegnata a Mainz e al ritorno a Firenze sarà accolta dal nuovo allenatore, intanto in modo figurato con l’annuncio da parte della società, e a quel punto non sarebbe strano vedere il tecnico ex Torino a dirigere l’allenamento già domani e debuttare poi domenica a Genova. Altrimenti, si andrà alla sosta per consentire al nuovo tecnico di lavorare sul gruppo, seppur un po’ ridotto nel numero per la partenza dei vari nazionali, con un paio di settimane di tempo per preparare l’esordio di sabato 22 contro la Juventus al Franchi.

Per Vanoli, scrive il Corriere, pronto un contratto fino a giugno 2027. A deciderlo è stato il nuovo aggancio di ieri tra le parti, stavolta più convinto, dopo che un altro aggancio, e in questo caso con l’agente di Palladino, sempre ieri è rimasto lì fine a se stesso e non ha avuto più un seguito pratico: a quel punto i dirigenti viola, il direttore generale Ferrari e Roberto Goretti, che si è visto riconoscere lo spazio e il potere guadagnati dopo le dimissioni di Pradè con la nomina a nuovo direttore sportivo ufficializzata proprio ieri, sono andati dritti sull’obiettivo e su Vanoli. Per il tecnico varesotto un arduo compito, sottolinea il quotidiano: c'è da (ri)costruire una squadra che sappia togliersi dai guai in campionato e riportare entusiasmo a Firenze e tra i tifosi viola. Da domani con ogni probabilità, o dalla prossima settimana, ma toccherà a lui.