FirenzeViola “Non aprite quella porta”: giocatori barricati per uscire da un inizio horror

“Non aprite quella porta”. No, non stiamo parlando di uno dei film horror più iconici di sempre, anche se in effetti il contesto ci sta sicuramente spaventando. Il riferimento è alla rivelazione arrivata ieri nel corso della conferenza stampa di Daniele Galloppa e Rolando Mandragora. Il tecnico ad interim della Fiorentina, in vista della prima panchina con la prima squadra viola contro il Mainz in Conference League, ha raccontato di aver trovato la porta dello spogliatoio sbarrata, con i giocatori intenti a discutere tra loro.

Presa di coscienza

Lo ha confermato anche Mandragora, che ha spiegato come il confronto sia stato utile per comprendere quello che sta accadendo e come risolvere un avvio di stagione terrificante. E menomale, aggiungiamo noi, che quanto meno anche al Viola Park si è arrivati a capire che questo inizio di campionato è decisamente lontano non solo dalle aspettative di tutti, ma anche dalla storia della Fiorentina.

Alibi finiti

Non apritela quella porta, almeno finché la classifica non avrà ripreso un po’ di colore e ci avrà fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Poi se arriverà Paolo Vanoli in panchina, ci penserà lui a provare a ridare il gioco perduto in questi ultimi mesi, ma intanto i calciatori si prendano davvero la responsabilità di quanto sta accadendo. Gli alibi, considerando l’addio di Pradè e l’esonero di Pioli, sono finiti. Forse è anche da questo concetto che è nata la discussione nello spogliatoio.

Risvegliarsi da un incubo

Già da stasera, dopo le giuste critiche ricevute negli ultimi giorni, i giocatori dovranno rispondere sul campo. Vincere in Conference per apparecchiare la tavola al futuro allenatore. Poi ci sarà il Genoa, dove sarà nuovamente vietato sbagliare. Ma intanto, se quel confronto darà dei frutti, non l’aprite la porta dello spogliatoio. Almeno fino a quando quel vergognoso ultimo posto non sarà soltanto un pessimo incubo dal quale ci saremo risvegliati.