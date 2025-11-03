Conference League, male anche il Mainz: penultimo in Bundesliga con 5 punti

Reduce dalla sconfitta di ieri pomeriggio al Franchi contro il Lecce la Fiorentina, in mezzo a profonde riflessioni sul futuro di Pioli sul nuovo allenatore e sul nuovo direttore sportivo, giovedì pomeriggio alle 18.45 tornerà a giocare in Conference League contro il Mainz. Se i viola si trovano all'interno di un periodo di profonda crisi, non si trova in una situazione migliore il Mainz.

Anche i tedeschi infatti come i gigliati sono penultimi in Bundesliga. In 9 giornate la formazione biancorossa ha racimolato appena 5 punti grazie ad un successo contro l'Augsburg, un pareggio contro il Wolfsburg e uno sabato contro il Werder Brema. In Conference League invece i tedeschi hanno vinto, anche qui come i viola, entrambe le prime due giornate contro Omonia Nicosia, 1-0 in trasferta, e Zrinjski Mostar, 1-0 in casa.