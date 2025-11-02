Dagli inviati Lecce, Veiga sincero: "Viola non in un buon momento ma resta una grande squadra"

In sala stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, dalla pancia del Franchi si presenta per il Lecce anche Danilo Veiga. Queste le parole del giallorosso: "Molto importante perché veniamo da mesi di grande lavoro. È una vittoria che fa classifica e ci da forza mentale. Io penso che oggi abbiamo fatto una grande partita: il primo tempo è stato fantastico, nel secondo abbiamo gestito bene".

Si aspettava una Fiorentina così?

"La Fiorentina non è in un buon momento ma resta una grande squadra. Abbiamo aspettato questo tipo di parita, con loro che cercavano spazi e noi abbiamo fatto una gara intelligente".