Qui Genoa: De Rossi già in città, oggi dirigerà il primo allenamento

Su Tuttomercatoweb.com i dettagli sulla situazione Genoa, prossima avversaria della Fiorentina nello scontro salvezza in programma domenica al Ferrarsi, e soprattutto sul suo nuovo allenatore, Daniele De Rossi: il suo arrivo poco dopo le ore 20 in un hotel del centro cittadino. Al suo fianco il nuovo direttore sportivo Diego Lopez. Inizia ufficialmente, oggi ci sarà il comunicato da parte del club, l'avventura di De Rossi al Genoa.

Un'avventura che ripartirà dal "Ferraris" dove, poco più di un anno fa dopo il pareggio ottenuto proprio contro il Genoa, collezionò l'ultima panchina in giallorosso prima dell'esonero. DDR si è legato alla sua nuova società con un contratto valido fino a giugno 2026 ma che verrà automaticamente rinnovato di un anno qualora arrivasse la salvezza al termine della stagione. Oggi il primo allenamento Ieri l'arrivo all'ombra della Lanterna e oggi il primo allenamento. De Rossi infatti conoscerà al centro sportivo "Gianluca Signorini" la squadra e dirigerà la prima seduta.