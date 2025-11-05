Dagli inviati Allenamento del Mainz: le immagini di FirenzeViola

Il Mainz in questi minuti si sta allenando agli ordini del tecnico Bo Henriksen allo stadion am Bruchweg. La squadra tedesca dovrebbe giocare con il 3-4-2-1. Tra i protagonisti della squadra Lee-Jae Sung che ha più di 100 presenze con la Corea. Tra le stelle anche l'ex Genoa e compagno di Piccoli e Gudmundsson nel 2022, Amiri. Ecco le immagini dell'allenamento realizzate da FirenzeViola.