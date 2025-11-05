Henriksen, tecnico del Mainz: "Farò rotazioni ma ci faremo trovare pronti"

Bo Henriksen, tecnico del Mainz, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, ma probabilmente è stata la nostra miglior partita. Abbiamo capito quali siano le nostre idee e abbiamo trovato la quadra. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo un piano su come affrontare il futuro".

Sulla Fiorentina e il suo momento difficile: "Non so chi verrà schierato. Il momento dei viola è difficile, così come il nostro. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se la Fiorentina ha fatto tante partite europee. Daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è comunque importante, siamo pronti ad affrontarli".

Sulla possibilità di fare rotazioni: "Dobbiamo farle. Per noi conta la Bundesliga e la partita di domenica contro l'Eintracht".

Sui due difensori Widmer e Da Costa: "Su Widmer vedremo, non so se giocherà. Da Costa ha giocato moltissimo e gli abbiamo fatto prendere una pausa. La decisione è stata presa e ne abbiamo parlato anche con lui. Sta bene, ma abbiamo preso questa decisione".

Infine sugli Infortuni: "Abbiamo buone sensazioni al momento, questa è la cosa più importante. Tutti sono più o meno pronti per giocare anche se qualcuno ha accusato un po' di stanchezza ma schiereremo comunque una buona squadra".