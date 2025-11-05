De Rossi va al Genoa: ma non sarà in panchina contro la Fiorentina. Ecco perchè

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Toccherà quindi all'allenatore romano rialzare la squadra rossoblu da una situazione molto difficile di classifica e cercare di conquistare la salvezza. L'allenamento odierno, il primo in preparazione della delicatissima sfida di domenica prossima contro la Fiorentina al Ferraris, sarà, però, ancora diretto dalla coppia Roberto Murgita e Domenico Criscito, con l'ex capitano della Roma che, invece, subentrerà da domani.

Daniele De Rossi però dovrà ancora aspettare prima di poter guidare la sua nuova squadra direttamente da bordo campo .

La causa, l'espulsione per proteste e la successiva squalifica rimediata il 15 settembre 2024, da allenatore della Roma, contro lo stesso Genoa, al Ferraris, sfida terminata 1-1 e che rappresentò la fine dell'esperienza di De Rossi come allenatore capitolino. La sua presenza in panchina è quindi rimandata al 22 novembre prossimo, quando il Grifone sfiderà il Cagliari alla Unipol Domus.