Mainz, parla il capitano Widmer: “Temiamo la Fiorentina. Un leone ferito è sempre più pericoloso”

Un passato importante a Udine (cinque anni con la maglia dell'Udinese) un presente da capitano del Mainz. Silvan Widmer, difensore svizzero, ha parlato a Tuttomercatoweb.com poco prima della sfida alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Da capitano, come giudica l’inizio di stagione difficile del Mainz, penultimo in Bundesliga e a secco di vittorie in campionato dallo scorso 20 settembre?

“Tanti di noi hanno già disputato diverse partite tra campionato e coppe (15, ndr) e c’è un po’ di stanchezza in questo momento, non riusciamo a dare il 100%. Per come abbiamo giocato potevamo aver fatto qualche punto in più, ma per una serie di motivi non siamo riusciti a fare i risultati che volevamo. Sono comunque molto fiducioso che prima o poi riusciremo ad ottenere quello che meritiamo”.

Venite da un beffardo 1-1 contro il Werder Brema nell’ultimo turno di campionato in cui ha pure segnato: c’è voglia di rivalsa?

“C’è molto rammarico per quest’ultima partita che volevamo vincere e invece abbiamo pareggiato con un gol avversario all’86’. In campo siamo stati la squadra migliore, però il calcio è così: a volte le cose non girano come vogliamo. L’importante è guardare sempre avanti. Ora abbiamo davanti a noi due bellissima partite contro Fiorentina ed Eintracht Francoforte non vediamo l’ora di scendere in campo”.

La Conference League è un vostro obiettivo?

“Il nostro obiettivo principale è quello di far bene in Bundesliga, però vogliamo far bene anche in Conference League e andare più avanti possibile nella competizione”.

Venendo alla gara: si aspettava di trovare una Fiorentina così tanto in crisi?

“Non me lo sarei aspettato perché conosco diversi giocatori e la rosa è molto forte. In questo momento non riescono a fare risultato ma sono dell’idea che sia sempre pericoloso affrontare un avversario in un momento così difficile. Quando il leone è ferito diventa ancor più pericoloso. Dobbiamo stare molto attenti domani: mi aspetto una partita equilibrata e aperta, in cui entrambe le squadre vorranno imporre il loro gioco”.

Quali pensa possano essere i punti di forza e di debolezza della Fiorentina?

“Hanno attaccanti molto forti, però concedono qualcosa in difesa. Dobbiamo stare attenti in fase difensiva e cercare di aggredire gli spazi che ci verranno concessi”.

Troverà come avversario il suo connazionale Simon Sohm. Il centrocampista è arrivato in estate dal Parma ma sta facendo molta fatica in questi primi mesi.

“Abbiamo parlato un po’ in Nazionale. È un calciatore molto forte ma ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi al meglio. Non ho dubbi sul fatto che possa diventare un titolare fisso della squadra e far bene”.