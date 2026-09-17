Napoli, Marin suona la carica: "L'obiettivo è vincere la Coppa Italia e non solo"

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Intervistato da Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato di vari temi a partire dal suo rapporto con la città e con la tifoseria partenopea: "Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto - le parole riportate da Tuttonapoli. Due stagioni fa abbiamo vinto lo Scudetto. Sono dovuto andare via perché non c’era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l’ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci".

Marin è tornato anche sulla vittoria contro il Bologna e sul primo clean sheet casalingo della stagione: "Era una vittoria che necessitavamo. Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutto il bisogno di vincere". Un successo che, nelle sue intenzioni, deve aprire una nuova fase: "Questo sarà un punto di partenza".

Poi parla di Massimiliano Allegri. "Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più". E conclude sugli obiettivi: "L’obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest’anno. Poi c’è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla".