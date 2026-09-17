Anguissa verso il forfait con la Fiorentina: Allegri ha già pronta l'alternativa

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Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, continua ad allenarsi individualmente e la sua presenza domenica alle 12.30 contro la Fiorentina resta in forte dubbio. Rispetto ai giorni precedenti c'è comunque un piccolo passo avanti, perché il centrocampista ha svolto parte del lavoro sul terreno di gioco. Il camerunense è fermo dalla partita contro l'Inter del 5 settembre per un risentimento muscolare al flessore. A tre giorni dalla trasferta di Firenze, l'ipotesi più probabile resta quella di un'esclusione dai convocati. L'assenza contemporanea di Anguissa e McTominay ha obbligato Allegri a ridisegnare il centrocampo nelle ultime partite.

Il tecnico ha trovato una risposta positiva nella soluzione con Lobotka e Gilmour insieme in cabina di regia, proposta prima all'esordio in Champions e poi in campionato contro il Bologna. Un esperimento che ha dato buone indicazioni e che, con Anguissa ancora ai box, dovrebbe essere riproposto anche al Franchi. Lo riporta TuttoNapoli.net.