Il CIES premia Martinelli: è il 3° portiere italiano U23 più prezioso d'Europa

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Il noto portale di statistiche CIES ha elaborato la classifica che riguarda i 100 portieri che militano nei top-5 Paesi d'Europa che non hanno ancora compiuto 23 anni con il valore di mercato stimato più alto, sulla base del loro rendimento e del loro impiego. In cima alla lista, con un valore di 47 milioni di euro, troviamo Mike Penders, il portiere belga in prestito dal Chelsea allo Strasburgo, mentre al 25° figura Tommaso Martinelli, estremo difensore di proprietà della Fiorentina in prestito alla Sampdoria (il suo valore è di 4,7 milioni di euro).

Il classe 2006 - in questa speciale graduatoria - è il terzo italiano più prezioso dietro a Lorenzo Palmisani del Frosinone (7,2 milioni) e il ben noto e sulla bocca di tutti Edoardo Motta della Lazio (5,5 milioni).