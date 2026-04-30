FirenzeViola Una Fiorentina più internazionale? Ecco i nomi degli allenatori esteri attualmente svincolati

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Da qui al termine della stagione 2025/2026, con la Fiorentina che anche se non matematicamente ma formalmente ha di fatto chiuso la pratica salvezza, tanto all'interno del mondo viola ruoterà intorno al nome che sederà il prossimo anno sulla panchina gigliata. Tra l'ipotesi di una riconferma di Paolo Vanoli e quella di un arrivo di uno tra Fabio Grosso, e il sogno della piazza viola legato a Maurizio Sarri, ci sono diversi nomi di tecnici esteri, attualmente svincolati, che potrebbero, anche in linea con il profilo di un ds come Paratici aperto ad opzioni più internazionali, allettare la dirigenza della Fiorentina. Ecco una lista con i vari nomi, dai più difficili e inverosimili a quelli più abbordabili:

Xabi Alonso: Esonerato dal Real Madrid nel corso di questa stagione, è salito alla ribalta del calcio europeo come allenatore grazie al lavoro fatto al Bayer Leverkusen dal 2022 al 20225, portando il club tedesco a vincere la Bundesliga per la prima volta in 120 anni di storia. Ovviamente il suo è uno di quei profili che per status raggiunto possiamo tranquillamente definire come irraggiungibile per la Fiorentina.

Enzo Maresca: Tecnico italiano che ha però maturato la maggior parte della sua esperienza in carriera all'estero, è stato esonerato dal Chelsea nel corso di questa stagione dopo aver vinto nella scorsa annata la Conference League e il Mondiale per Club. Era stato accostato ai viola in tempi recenti ma attualmente sembra essere orientato ad attendere quello che avverrà per quanto riguarda il futuro della panchina del Manchester City in caso di addio di Guardiola.

Xavi: Tecnico spagnolo che, dopo aver passato tre stagioni alla guida del Barcellona (dal 2021 al 2024) e aver vinto una Liga e una Supercoppa di Spagna (entrambe nella stagione 22/23) è fermo da ormai quasi due anni. Potrebbe essere pronto a tornare in pista, anche se pure in questo caso parliamo di un profilo che potrebbe essere in attesa di un club che gioca in Champions League.

Ruben Amorim: Allenatore portoghese esonerato nel corso di questa stagione dal Manchester United, aveva raggiunto la guida della panchina del club inglese dopo aver fatto benissimo in Portogallo con lo Sporting Lisbona, club con il quale ha vinto due campionati portoghesi, una Supercoppa di Portogallo e tre Coppe di Lega portoghese. Il profilo del portoghese resta però uno di quelLi difficilmente accessibile per questa Fiorentina.

Edin Terzic: Ex allenatore tedesco del Borussia Dortmund, club che ha lasciato da dimissionario nel giugno del 2024 dopo aver raggiunto la finale di Champions League nella stagione 23/24. Ha vinto in Germania una Coppa di Germania nel 2020-2021 e ha sfiorato la vittoria della Bundesliga nel 2022, perdendo il campionato all'ultima giornata contro il Bayern Monaco. Il suo è un profilo di livello ancora non altissimo che potrebbe rientrare nella lista di quei nomi accessibili per la Fiorentina.

Domenico Tedesco: Allenatore italiano con cittadinanza tedesca, è stato esonerato da poco dal Fenerbahce, club turco di cui era diventato allenatore ad inizio anno e con il quale ha vinto una Supercoppa di Turchia. È uno di quei profili di fascia media che potrebbe essere appetito dalla Fiorentina e che è stato già accostato da diversi media al club viola. In questa stagione è tornato alla guida di un club dopo tre anni in cui ha svolto il ruolo di commissario tecnico del Belgio, guidando i diavoli rossi negli Europei del 2024. In carriera ha avuto già diverse esperienze in squadre soprattutto della Bundesliga, Schalke 04 e Lipsia su tutte. Con il club di proprietà della Red Bull ha sollevato una Coppa di Germania nella stagione 2021/2022.

Thomas Frank: Tecnico danese, esonerato nel corso di questa stagione dal Tottenham, è stato l'allenatore scelto dagli Spurs ad inizio stagione quando nella dirigenza del club londinese era ancora presente lo stesso Fabio Paratici. In carriera ha quasi sempre allenato in Premier League, con 7 anni passati alla guida del Brentford. Il suo legame recente con Paratici potrebbe renderlo più che accostabile alla Fiorentina nel caso si scegliesse di andare su un profilo estero.

Mark Van Bommel: Tecnico olandese, è reduce da un'esperienza in Belgio alla guida dell'Anversa terminata nel 2024 che lo ha portato a vincere i suoi due primi trofei in panchina, il campionato belga e la Coppa del Belgio. Ha iniziato ad allenare nel 2018 guidando il Psv per poi passare per una brevissima parentisi di pochi mesi al Wolfsburg. Rientra in quella cerchia di allenatori giovani ed emergenti che potrebbero interessare alla dirigenza viola per aprire un nuovo ciclo.

Oltre a questi profili già citati poi ci sono anche altri nomi attualmente svincolati che però rientrano nella cerchia degli allenatori che hanno ultimamente lavorato quasi solo come commissari tecnici, ossia Gareth Southgate, ex ct dell'Inghilterra, e Joachim Low, ex ct della Germania campione del mondo nel 2014.