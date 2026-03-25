Prezzi bassi per una grande serata: Crystal Palace-Fiorentina, ecco i biglietti
Attraverso i propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha reso nota l'apertura, da oggi, della vendita dei biglietti per la gara contro la Fiorentina, in programma alle ore 21 giovedì 9 aprile a Selhurst Park e valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. I tagliandi sono disponibili da stamani, con la società inglese che ha mantenuto invariati i prezzi dei turni precedenti per invitare più sostenitori possibili a comprare il pass e rendere la serata emozionante, con uno stadio tutto esaurito. Ecco i dettagli:
"I biglietti per la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League contro l'ACF Fiorentina, che si giocherà a Selhurst Park, sono ora in vendita per i tifosi aventi diritto (vedi Fasi di vendita qui sotto).
Sconfiggendo l'AEK Larnaca giovedì sera, le Aquile sono diventate la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di finale di una grande competizione UEFA alla sua stagione d'esordio in Europa dal 1979.
Il mese prossimo, l'avventura continuerà contro la Fiorentina, squadra di Serie A che ha raggiunto due delle quattro finali della UEFA Conference League. Il Palace conterà quindi sul pieno supporto del sud di Londra giovedì 9 aprile (calcio d'inizio alle 20:00 BST) per una serata storica sotto i riflettori di Selhurst Park.
I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati rispetto ai turni precedenti, il che significa che i tifosi possono godersi un quarto di finale europeo a partire da sole 20 sterline.
Maggiori informazioni sulla seconda tappa a Firenze, prevista per giovedì 16 aprile, saranno rese disponibili a tempo debito. Stiamo valutando nuovamente la possibilità di organizzare un volo charter per i nostri sostenitori, dopo il successo delle trasferte a Strasburgo e Mostar.
Si invitano i tifosi a leggere attentamente le seguenti informazioni relative alla partita in casa prima di acquistare i biglietti.
Fasi di vendita
Tutte le fasi sono soggette a disponibilità.
Fase 1: Gli abbonati possono acquistare il proprio posto riservato seguendo la guida passo passo alla voce "Come acquistare nella Fase 1" qui sotto.
Dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo: solo online.
Dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo : tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).
Si prega di notare che questa fase di vendita si concluderà alle ore 17:30 di giovedì 26 marzo.
Fase 2: Tutti gli abbonati che hanno subito lo spostamento possono acquistare fino a due biglietti a persona.
Dalle ore 18:00 di giovedì 26 marzo: solo online.
A partire dalle ore 09:00 di venerdì 27 marzo: con tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).
Fase 3: i possessori di abbonamento stagionale, i soci Gold e i soci Junior Gold possono acquistare fino a due biglietti a persona.
Dalle ore 15:00 di venerdì 27 marzo: solo online.
A partire dalle ore 09:00 di sabato 28 marzo: con tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).
Fase 4: Tutti gli altri soci e abbonati possono acquistare fino a due biglietti a persona.
Dalle ore 10:00 di domenica 29 marzo: solo online.
A partire dalle ore 09:00 di lunedì 30 marzo: tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona)
Fase 5 : Tutti gli abbonati e i soci possono acquistare quattro biglietti a persona (oppure due o tre biglietti aggiuntivi se già acquistati, fino a un massimo di quattro a persona).
A partire dalle 17:30 di lunedì 30 marzo: solo online.
Dalle ore 09:00 di martedì 31 marzo: tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona)
Pacchetti Premium per le giornate di partita
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Tutti i biglietti per l'ingresso generale a questa partita saranno inviati via e-mail al titolare della transazione circa una settimana prima dell'incontro.
I biglietti saranno disponibili in formato PDF da stampare a casa oppure in formato digitale da scaricare sul proprio Apple Wallet o Google Wallet.
Come acquistare nella Fase 1
Gli abbonati che desiderano acquistare i propri posti possono farlo seguendo la guida passo passo riportata di seguito:
Accedi alla sezione Biglietteria del sito web.
Fai clic sull'icona "Il mio account" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Clicca su "Biglietti riservati" .
Fai clic su "Mostra biglietti riservati" e poi aggiungi i biglietti che desideri acquistare al carrello.
Fai clic sull'icona del carrello in alto a destra dello schermo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.
Gli abbonati che desiderano acquistare posti a sedere individuali devono tenere presente che non potranno modificare la fascia d'età del proprio biglietto abituale. Ad esempio, se l'abbonamento è stato acquistato come adulto, sarà possibile acquistare il biglietto con posto riservato solo come adulto.
Prezzi
Abbonati (Fasi 1 e 2):
Adulti: 35 sterline
Anziani (65+) e giovani dai 18 ai 21 anni: 25 sterline
Minori di 18 anni: 20 sterline
Tutti gli acquisti di biglietti a partire dalla Fase 3:
Adulti: 40 sterline
Anziani (65+) e giovani dai 18 ai 21 anni: 30 sterline
Minori di 18 anni: 25 sterline
Generazione importante
Dopo la Fase 1, tutti i biglietti potranno essere acquistati con le modalità standard tramite il nostro sito web di biglietteria .
Per acquistare biglietti per conto di un amico o un familiare, è necessario un rapporto stretto, che può essere impostato nella sezione "Amici e Familiari" del sito web di biglietteria. Clicca qui per scoprire come fare .
Purtroppo, a causa dei requisiti UEFA e dell'aggiunta di una sezione riservata ai tifosi che cantano, un piccolo numero di abbonati non potrà riassegnare i propri posti e avrà la priorità nell'acquisto dei biglietti rimanenti nella Fase 2. Tutti i tifosi interessati riceveranno un'e-mail prima dell'inizio della vendita dei biglietti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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