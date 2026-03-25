Prezzi bassi per una grande serata: Crystal Palace-Fiorentina, ecco i biglietti

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Attraverso i propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha reso nota l'apertura, da oggi, della vendita dei biglietti per la gara contro la Fiorentina, in programma alle ore 21 giovedì 9 aprile a Selhurst Park e valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. I tagliandi sono disponibili da stamani, con la società inglese che ha mantenuto invariati i prezzi dei turni precedenti per invitare più sostenitori possibili a comprare il pass e rendere la serata emozionante, con uno stadio tutto esaurito. Ecco i dettagli:

"I biglietti per la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League contro l'ACF Fiorentina, che si giocherà a Selhurst Park, sono ora in vendita per i tifosi aventi diritto (vedi Fasi di vendita qui sotto).

Sconfiggendo l'AEK Larnaca giovedì sera, le Aquile sono diventate la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di finale di una grande competizione UEFA alla sua stagione d'esordio in Europa dal 1979.

Il mese prossimo, l'avventura continuerà contro la Fiorentina, squadra di Serie A che ha raggiunto due delle quattro finali della UEFA Conference League. Il Palace conterà quindi sul pieno supporto del sud di Londra giovedì 9 aprile (calcio d'inizio alle 20:00 BST) per una serata storica sotto i riflettori di Selhurst Park.

I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati rispetto ai turni precedenti, il che significa che i tifosi possono godersi un quarto di finale europeo a partire da sole 20 sterline.

Maggiori informazioni sulla seconda tappa a Firenze, prevista per giovedì 16 aprile, saranno rese disponibili a tempo debito. Stiamo valutando nuovamente la possibilità di organizzare un volo charter per i nostri sostenitori, dopo il successo delle trasferte a Strasburgo e Mostar.

Si invitano i tifosi a leggere attentamente le seguenti informazioni relative alla partita in casa prima di acquistare i biglietti.

Fasi di vendita

Tutte le fasi sono soggette a disponibilità.

Fase 1: Gli abbonati possono acquistare il proprio posto riservato seguendo la guida passo passo alla voce "Come acquistare nella Fase 1" qui sotto.

Dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo: solo online.

Dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo : tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).

Si prega di notare che questa fase di vendita si concluderà alle ore 17:30 di giovedì 26 marzo.

Fase 2: Tutti gli abbonati che hanno subito lo spostamento possono acquistare fino a due biglietti a persona.

Dalle ore 18:00 di giovedì 26 marzo: solo online.

A partire dalle ore 09:00 di venerdì 27 marzo: con tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).

Fase 3: i possessori di abbonamento stagionale, i soci Gold e i soci Junior Gold possono acquistare fino a due biglietti a persona.

Dalle ore 15:00 di venerdì 27 marzo: solo online.

A partire dalle ore 09:00 di sabato 28 marzo: con tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona).

Fase 4: Tutti gli altri soci e abbonati possono acquistare fino a due biglietti a persona.

Dalle ore 10:00 di domenica 29 marzo: solo online.

A partire dalle ore 09:00 di lunedì 30 marzo: tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona)

Fase 5 : Tutti gli abbonati e i soci possono acquistare quattro biglietti a persona (oppure due o tre biglietti aggiuntivi se già acquistati, fino a un massimo di quattro a persona).

A partire dalle 17:30 di lunedì 30 marzo: solo online.

Dalle ore 09:00 di martedì 31 marzo: tramite tutte le modalità (online, telefonicamente o di persona)

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Tutti i biglietti per l'ingresso generale a questa partita saranno inviati via e-mail al titolare della transazione circa una settimana prima dell'incontro.

I biglietti saranno disponibili in formato PDF da stampare a casa oppure in formato digitale da scaricare sul proprio Apple Wallet o Google Wallet.

Come acquistare nella Fase 1

Gli abbonati che desiderano acquistare i propri posti possono farlo seguendo la guida passo passo riportata di seguito:

Accedi alla sezione Biglietteria del sito web.

Fai clic sull'icona "Il mio account" nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Clicca su "Biglietti riservati" .

Fai clic su "Mostra biglietti riservati" e poi aggiungi i biglietti che desideri acquistare al carrello.

Fai clic sull'icona del carrello in alto a destra dello schermo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Gli abbonati che desiderano acquistare posti a sedere individuali devono tenere presente che non potranno modificare la fascia d'età del proprio biglietto abituale. Ad esempio, se l'abbonamento è stato acquistato come adulto, sarà possibile acquistare il biglietto con posto riservato solo come adulto.

Prezzi

Abbonati (Fasi 1 e 2):

Adulti: 35 sterline

Anziani (65+) e giovani dai 18 ai 21 anni: 25 sterline

Minori di 18 anni: 20 sterline

Tutti gli acquisti di biglietti a partire dalla Fase 3:

Adulti: 40 sterline

Anziani (65+) e giovani dai 18 ai 21 anni: 30 sterline

Minori di 18 anni: 25 sterline

Generazione importante

Dopo la Fase 1, tutti i biglietti potranno essere acquistati con le modalità standard tramite il nostro sito web di biglietteria .

Per acquistare biglietti per conto di un amico o un familiare, è necessario un rapporto stretto, che può essere impostato nella sezione "Amici e Familiari" del sito web di biglietteria. Clicca qui per scoprire come fare .

Purtroppo, a causa dei requisiti UEFA e dell'aggiunta di una sezione riservata ai tifosi che cantano, un piccolo numero di abbonati non potrà riassegnare i propri posti e avrà la priorità nell'acquisto dei biglietti rimanenti nella Fase 2. Tutti i tifosi interessati riceveranno un'e-mail prima dell'inizio della vendita dei biglietti".