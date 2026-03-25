FirenzeViola Italia a Bergamo, Retegui in conferenza stampa. Pronto ad affiancare Kean

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Meno uno a Italia-Irlanda del Nord. In gioco c'è il futuro del calcio italiano, credibilità compresa. La nostra Nazionale rischia di mancare per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, qualcosa di inammissibile e per cui i ragazzi di Gattuso scenderanno in campo domani sera a Bergamo. Proprio il ct è atteso oggi pomeriggio, ore 16:30, dalla conferenza stampa della vigilia, prima dell'allenamento di rifinitura nello stadio dell'Atalanta che sarà teatro della sfida di domani. Accanto al commissario tecnico ci sarà Mateo Retegui, anche lui pronto a prendere la parola e a presentare la partita contro i nordirlandesi. Il centravanti oriundo sarà quasi sicuramente titolare a fianco a Moise Kean, nella coppia che più di tutte ha dato garanzie alla Nazionale nell'ultimo anno. Restando al reparto attaccanti, non farà parte del match Gianluca Scamacca, out per un problema all'adduttore che non l'ha fatto allenare in questi giorni a Coverciano.

Quanto al resto della probabile formazione dell'Italia, Tonali ha stretto i denti nonostante il problema fisico e rimane fiducia per la presenza da titolare. Più o meno la stessa situazione di Politano, alle prese con un fastidio al polpaccio per il quale resta comunque ottimismo. Considerato recuperato, invece, Calafiori, che ieri si è allenato in gruppo nonostante il fastidio annunciato da Gattuso in conferenza stampa lunedì pomeriggio. In difesa rimane il punto interrogativo su Bastoni, che da domenica mattina svolge terapie per provare ad esserci dal primo minuto. Ecco la probabile degli Azzurri, con i rispettivi ballottaggi:

3-5-2: Donnarumma; Mancini, Bastoni (Buongiorno/Gatti), Calafiori; Politano (Cambiaso), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.