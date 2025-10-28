Le ultime in casa Inter secondo Sky: Chivu pensa a 4 cambi per domani
FirenzeViola.it
Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Cristian Chivu sta valutando l'opportunità di apportare tre o quattro modifiche alla formazione dell'Inter in vista della partita contro la Fiorentina. L'allenatore nerazzurro intende sostituire Mkhitaryan, infortunato, con Sucic a centrocampo.
In attacco, Pio Esposito è favorito su Bonny per affiancare Lautaro Martínez. In difesa, De Vrij potrebbe sostituire Acerbi, mentre Carlos Augusto è in lizza per una maglia da titolare, con Bastoni o Dimarco pronti a riposare. Queste modifiche suggeriscono l'intenzione di Chivu di dare spazio a giocatori che potrebbero beneficiare di un rilancio.
Pubblicità
Avversari
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Copertina
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com