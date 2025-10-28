Le ultime in casa Inter secondo Sky: Chivu pensa a 4 cambi per domani

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Cristian Chivu sta valutando l'opportunità di apportare tre o quattro modifiche alla formazione dell'Inter in vista della partita contro la Fiorentina. L'allenatore nerazzurro intende sostituire Mkhitaryan, infortunato, con Sucic a centrocampo.

In attacco, Pio Esposito è favorito su Bonny per affiancare Lautaro Martínez. In difesa, De Vrij potrebbe sostituire Acerbi, mentre Carlos Augusto è in lizza per una maglia da titolare, con Bastoni o Dimarco pronti a riposare. Queste modifiche suggeriscono l'intenzione di Chivu di dare spazio a giocatori che potrebbero beneficiare di un rilancio.