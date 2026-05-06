La rinascita di Mateta: "Da infortunato pensavo sempre alla Francia. Ora voglio il Mondiale"

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Il sogno di poter partecipare a un Mondiale con la sua Francia, il flirt nel mercato invernale con Juventus e Milan, l'infortunio al ginocchio che ha fatto saltare il trasferimento, il ritorno in campo e la consacrazione al Crystal Palace fatta di prestazioni e gol importanti. Questo è Jean-Philippe Mateta, attaccante degli Eagles.

"Ci pensavo tutti i giorni quando ero infortunato e farò di tutto per arrivarci, mostrando sul campo che sono pronto, lavorando come un forsennato", ha raccontato a L’Équipe in un'intervista. "La Coppa del Mondo è l'appuntamento dei migliori giocatori del mondo. È un sogno da bambino, come dirsi: 'Posso segnare per la Nazionale francese'. Se potrò aiutare la squadra, sarò il più felice del mondo".

Dopo l'infortunio e la permanenza al Palace, Mateta può adesso segnare la conquista della Conference League grazie al risultato positivo di 3-1 ottenuto nell'andata delle semifinali contro lo Shakhtar Donetsk. L'attaccante francese, inoltre, sta facendo letteralmente impazzire i suoi tifosi a suon di prestazioni convincenti e gol: 3 le reti realizzate contro Fiorentina e Newcastle. Le sue prestazioni, unite al ko a lungo termine di Ekitikè, potrebbero spalancargli le porte della Nazionale di Deschamps. Ancora in convalescenza durante la tournée di marzo, Mateta intende ora capovolgere completamente le gerarchie: "Far parte della lista a marzo è molto importante, e i calciatori presente hanno rappresentato molto bene la Francia. Ora sta a me provare che posso comunque andare alla Coppa del Mondo".