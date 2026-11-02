Aquilani: "Il gol di Pellegrino ci ha fatto crollare. Non reagiamo agli errori e subiamo troppo"

Aquilani: "Il gol di Pellegrino ci ha fatto crollare. Non reagiamo agli errori e subiamo troppo"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:15Avversari
di Redazione FV

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della sconfitta in casa contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una gara giocando più bassi proteggendo la fase difensiva, nel primo tempo eravamo ordinati. Il gol a fine primo tempo ci ha fatto crollare il mondo addosso. C'è troppa fragilità e questo non va bene, si deve rimanere nella partita capendo che un gol in più fa male per i numeri e il corso della gara. Subiamo troppi gol".

Qual è il problema in difesa? "Parliamo sempre delle stesse cose. Nel calcio l'errore ci può stare, la gara va avanti e si deve stare nella partita. Noi invece quando le cose non vanno diventiamo vulnerabili, questo mi preoccupa. Non c'è la reazione all'errore, questo è il problema".

Sui giocatori di personalità: "I ragazzi stanno dando tutto, si impegnano e fanno quello che gli chiedo. Mi aspetto di più da me stesso e anche da loro però".

Questa squadra deve stare più alta o più bassa? "È abituata negli anni a stare bassa, oggi ci abbiamo provato ma non è quello che mi piace e entusiasma, mi adeguo al momento. Per me il sistema di gioco non è importante, l'importante è non fare errori e se arrivano si deve reagire":