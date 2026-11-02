Aquilani: "Il gol di Pellegrino ci ha fatto crollare. Non reagiamo agli errori e subiamo troppo"

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della sconfitta in casa contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una gara giocando più bassi proteggendo la fase difensiva, nel primo tempo eravamo ordinati. Il gol a fine primo tempo ci ha fatto crollare il mondo addosso. C'è troppa fragilità e questo non va bene, si deve rimanere nella partita capendo che un gol in più fa male per i numeri e il corso della gara. Subiamo troppi gol".

Qual è il problema in difesa? "Parliamo sempre delle stesse cose. Nel calcio l'errore ci può stare, la gara va avanti e si deve stare nella partita. Noi invece quando le cose non vanno diventiamo vulnerabili, questo mi preoccupa. Non c'è la reazione all'errore, questo è il problema".

Sui giocatori di personalità: "I ragazzi stanno dando tutto, si impegnano e fanno quello che gli chiedo. Mi aspetto di più da me stesso e anche da loro però".

Questa squadra deve stare più alta o più bassa? "È abituata negli anni a stare bassa, oggi ci abbiamo provato ma non è quello che mi piace e entusiasma, mi adeguo al momento. Per me il sistema di gioco non è importante, l'importante è non fare errori e se arrivano si deve reagire":