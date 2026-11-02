Sassuolo, Idzes: "Il momento è difficile. Dovevamo chiudere il primo tempo sull'1-0"

Il difensore del Sassuolo, Jay Idzes, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Quale situazione difensiva hai trovato al rientro dall'infortunio e cosa vi chiede il mister? "Ovviamente questo è un momento difficile per noi, perché secondo me abbiamo una buona squadra. Se guardi tutte le partite facciamo quasi sempre gol, però dobbiamo capire i momenti della gara e quando è fondamentale non prendere rete. Per esempio, nell'azione del primo gol subito oggi, dovevamo capire che a fine primo tempo l'obiettivo era portare l'1-0 negli spogliatoi. Questo secondo me ci manca un po': è un periodo in cui nelle ultime partite abbiamo incassato troppi gol. Se continuiamo così sarà un problema, ma abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo con la mentalità: dobbiamo mettere cattiveria e rimanere uniti fino alla fine".

Questa squadra dovrebbe stare bassa o magari provare ad essere più alta? "Secondo me possiamo fare entrambe le cose. Nel primo tempo di oggi abbiamo giocato molto bene, alternando momenti di pressing alto a fasi con il baricentro più basso, tanto che la Fiorentina non ha fatto quasi niente fino a fine frazione. Possiamo interpretare entrambi i modi di stare in campo, ma l'importante è capire le fasi della partita. Dobbiamo imparare, per usare un modo di dire inglese, a mettere la testa sulla linea per non far passare il pallone. Questo secondo me è ciò che dobbiamo dimostrare di più: la qualità c'è, ed è difficile dire esattamente cosa manchi adesso, ma dobbiamo sicuramente crescere su questi aspetti".