Juventus, i tifosi bianconeri diserteranno il Franchi: "La gestione delle trasferte ci penalizza"
Niente trasferta a Firenze per i gruppi organizzati del tifo bianconero. In occasione della gara con la Fiorentina, prevista domenica alle 20:45 al Franchi, la Curva Sud della Juventus ha annunciato la propria assenza, illustrando le motivazioni della scelta attraverso una nota ufficiale.
"Ancora una volta ci troviamo costretti a prendere atto di una gestione delle trasferte che penalizza gravemente chi segue la Juventus con costanza, sacrificio e passione in ogni stadio d'Italia e d'Europa. In occasione di Fiorentina-Juventus di domenica 8 novembre 2026, i gruppi organizzati della Curva Sud Juventus comunicano che non saranno presenti nel settore ospiti. La decisione nasce dalla combinazione di due fattori che riteniamo inaccettabili: la ridottissima disponibilità di biglietti destinati ai tifosi juventini e l'assurda scelta di fissare l'inizio della prevendita per giovedì 5 novembre, proprio nelle ore in cui i nostri ragazzi saranno impegnati nella trasferta europea in Olanda per sostenere la Juventus contro l'AZ Alkmaar. Una coincidenza che rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, organizzare la presenza a Firenze per molti che seguono la squadra ovunque, affrontando costi, trasferimenti e sacrifici personali sempre maggiori. Riteniamo che il rispetto per i tifosi debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli e non in ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del sostegno bianconero. L'assenza a Firenze non è un gesto contro la squadra, ma una presa di posizione nei confronti di modalità che limitano sempre più la partecipazione dei tifosi al seguito della propria passione".
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