JUVENTUS, La società mette Danilo in vendita: il punto

Danilo e Juventus, le strade si separano. Questo almeno è quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di mercato. Lo scrive Fabrizio Romano, che in un tweet pubblicato poco fa spiega come la società bianconera abbia deciso di mettere il centrale brasiliano sul mercato in vista della finestra di gennaio. Queste potrebbero essere quindi le ultime settimane di Danilo alla Juve: l'ex City piace, tra le altre, anche al Napoli di Conte.