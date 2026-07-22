Kean tra Como, permanenza e le richieste della Fiorentina: il punto del Corriere dello Sport

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Sul Corriere dello Sport si parla di mercato e del contatto tra il Como e i procuratori di Moise Kean. Una chiacchierata a titolo informativo e che per adesso non ha portato a niente di concreto, anche perché la Fiorentina non è stata chiamata. Ieri dalla Turchia è tornata a rimbalzare la voce di un confronto che ci sarebbe stato tra gli agenti del classe 2000 e il Fenerbahce. Un'indiscrezione che però non ha trovato conferma. Sta di fatto che le voci girano e che la società viola si metterebbe a trattare a fronte di una proposta da circa 40 milioni. Kean sta bene a Firenze ma la sua posizione è tutt'altro che solida. Situazione da monitorare fino all'ultimo.

Nel frattempo, il calciatore continua il lungo periodo di riabilitazione dopo il problema alla tibia che lo ha limitato fortemente nella scorsa stagione. Ieri pomeriggio non si è allenato con la squadra ma ha svolto esercizi ad hoc in palestra. Difficile vederlo in campo stasera nell'amichevole contro il Gubbio.