Un anno dopo Celeste è sempre con noi, in redazione a RFV

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Un anno fa la notizia della scomparsa di Celeste Pin. Ma in redazione a Radio Firenzeviola è come se fosse sempre con noi

Un anno senza Celeste, una stagione intera di Radio Firenzeviola senza l'appuntamento del mercoledì, quando insieme a Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua Celeste Pin era il padrone di casa di “Garrisca al vento”. Nella trasmissione di RFV in onda ogni giorno dalle 17 alle 19 Celeste metteva sul tavolo la sua esperienza, ma anche la sua competenza, e ovviamente la sua passione smisurata verso il colore viola.

Non gli piacevano troppo le critiche al mondo viola, e contando i momenti che ha vissuto la squadra nelle ultime stagioni ce ne sono state di puntate in cui giocava in difesa. Ma esattamente come gli era capitato in campo indossando quella maglia Celeste non faceva passare un pallone, un attacco, una critica priva di fondamento. La Fiorentina va amata, prima di tutto, questo era il suo mantra, e questo era anche il suo modo di parlare delle vicende viola quando arrivava in redazione.

E' passato un anno da quel pomeriggio in cui la notizia ci ha raggiunto in radio, dove siamo rimasti tutti increduli e senza parole. Ed è stato un anno nel quale Celeste è stato comunque con noi, perché ci piace pensare che ovunque sia abbia ancora voglia di parlare e ascoltare di Fiorentina. E soprattutto che abbia ancora voglia di far parte della nostra squadra, perché per noi di Radio Firenzeviola avere Celeste ai nostri microfoni, sentirlo parte del gruppo, è sempre stato, ed è tutt'oggi un privilegio raro.