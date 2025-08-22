Italiano e gli obiettivi del Bologna: "Dobbiamo restare in corsa su tutti i fronti il più a lungo possibile"
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima giornata di campionato contro la Roma all'Olimpico rispondendo a una domanda sugli obiettivi per la prossima stagione: "Andremo a step. Dovremo concentrarci per i primi 4/5 mesi, fino a gennaio, cercando di essere al top e rimanere dentro tutte le competizioni. Il primo nostro obiettivo sarà arrivare al primo semestre ed essere in corsa su tutto come nello scorso anno. Quest'anno ci giocheremo 4 competizioni e l'obiettivo è rimanerci il più a lungo possibile".
