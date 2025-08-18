Tegola per il Napoli, lesione al retto femorale per Romelu Lukaku

Tegola per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri dovranno fare a meno di Romelu Lukaku per un po' di tempo, a causa dell'infortunio al retto femorale rimediato nella gara amichevole contro l'Olympiacos. Questo il bollettino medico divulgato dalla società partenopea: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".