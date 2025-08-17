Conference League, il Polissya incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato
Terza partita di campionato per il Polissya, che cade in casa contro l’LNZ Cherkasy per 0-2. Si tratta della terza sconfitta che incassano gli ucraini, contando anche il ritorno delle qualificazioni per i Playoff di Conference che li ha visti sconfitti per 1-2 contro il Paks: è infatti solo grazie al 3-0 rimediato all'andata, che il Polissya sarà l'avversario della Fiorentina nei Playoff.
L'allenatore degli ucraini, proprio in vista del match contro i viola, ha fatto un po' di turnover in vista dell'importante doppia sfida di Conference che dovranno affrontare.
