Conference League, il Polissya incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato

Conference League, il Polissya incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionatoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 20:40Avversari
di Redazione FV

Terza partita di campionato per il Polissya, che cade in casa contro l’LNZ Cherkasy per 0-2. Si tratta della terza sconfitta che incassano gli ucraini, contando anche il ritorno delle qualificazioni per i Playoff di Conference che li ha visti sconfitti per 1-2 contro il Paks: è infatti solo grazie al 3-0 rimediato all'andata, che il Polissya sarà l'avversario della Fiorentina nei Playoff. 

L'allenatore degli ucraini, proprio in vista del match contro i viola, ha fatto un po' di turnover in vista dell'importante doppia sfida di Conference che dovranno affrontare. 