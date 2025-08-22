Nazarenko: "La classe della Fiorentina è superiore alla nostra. Ci abbiamo provato"

vedi letture

Oleksander Nazarenko, uno dei giocatori più rappresentativi del Polissya, ha commentato così la sconfitta subita nel playoff di Conference League per 3-0 contro la Fiorentina: "È stata una partita difficile per noi. Loro hanno sfruttato quasi tutte le occasioni che hanno avuto. Anche noi ne abbiamo avute, ma contro una squadra così forte, quando ne hai un paio, devi sfruttarle. Purtroppo non le abbiamo sfruttate e ne abbiamo pagato le conseguenze. Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa non ha funzionato, ma la classe dei giocatori viola è comunque superiore".

La Fiorentina ha mostrato una buona velocità di gioco, quanto è stato difficile affrontarli?

"Fisicamente non è stato molto complicato. Quando è arrivata l'espulsione loro si sono "seduti" ed era prevedibile, hanno cercato il contropiede. E così è arrivato anche il terzo gol".

Per il Polissya è stata un'esperienza unica, cosa ha significato per te?

"È stata un'esperienza incredibile. È molto bello giocare contro una squadra così e con uno stadio così caldo".

Cosa vi ha detto Rotan a fine primo tempo?

"Lui ci supporta sempre e lo ha fatto anche in questo caso. Ci abbiamo provato, abbiamo dato il massimo ma purtroppo non è bastato".