Polissya, il tecnico Rotan bacchetta i suoi: "Abbiamo un grosso problema"

Sarà un Polissya arrabbiato quello che affronterà la Fiorentina giovedì nella gara d'andata del preliminare di Conference. Gli ucraini sono reduci da due sconfitte - una, ininfluente, nella gara di ritorno del terzo turno preliminare contro il Paksi (1-2 in Ungheria dopo la vittoria 3-0 all'andata), l'altra nellultimo turno di campionato, 0-2 in casa contro l'LNZ Cherkasy. E proprio al termine di quest'ultima sfida, giocata domenica scorsa, l'allenatore del Polissya Ruslan Rotan ha parlato così ai microfoni del club: " Abbiamo problemi a reagire quando subiamo un gol. Questa non è la prima partita in cui accade. Ne ho già parlato con i ragazzi, è impossibile reagire in quel modo quando si subisce un gol. Entriamo in una sorta di torpore, per 10 minuti semplicemente non sembravamo noi stessi: questo è un problema Ora pensiamo alla Fiorentina. Dobbiamo recuperare i ragazzi che non sono al meglio di affrontare la partita con la Fiorentina nella migliore condizione fisica ed emotiva possibile".

Rotan si è poi lamentato per il secondo gol preso, a suo dire, a causa di un errore dell'arbitro: "C'è stata una scorrettezza a inizio azione. Non so come guardino il calcio, come guardino il VAR. L'arbitraggio è stato scadente ma dobbiamo anche essere pronti a questo: questo è il calcio, questo è il calcio ucraino. Penso che attraverso queste partite possiamo crescere".