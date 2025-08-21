Filippov: "Non abbiamo paura della Fiorentina. Li abbiamo studiati e proveremo a vincere"

Oleksander Filippov, giocatore tra i più importanti della rosa del Polissya prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in vista del confronto con i viola di Pioli: "Sappiamo perfettamente che stiamo parlando di una delle squadre al vertice del campionato italiano - riporta Dynamo.kiev.ua - Ma non abbiamo paura. Giocheremo per i nostri tifosi e per chi ci verrà a sostenere. Daremo tutto per vincere".

Quali sono le caratteristiche del calcio italiano che la spaventano?

"La disciplina tattica e l'ordine difensivo. Le squadre italiane sono note per questo: difensori e centrocampisti ti lasciano pochissimo spazio. Giocano duro. Ma abbiamo analizzato a fondo l'avversario, quindi penso che la nostra prestazione sarà buona".

Chi è il tuo giocatore preferito della Fiorentina negli ultimi anni?

"Non ho un idolo nella Fiorentina in senso stretto. Ma posso citare molti attaccanti che hanno giocato in A: Kean, Dzeko, Gudmundsson. La Fiorentina ora ha giocatori esperti e forti in tutti i ruoli, oltre a un portiere di livello mondiale come De Gea. Sarà interessante affrontarli".

Il presidente del suo club ha affermato che giocate sotto pressione, cosa ne pensa?

"Certo, a volte è difficile visti i tanti spostamenti lunghi e faticosi. Ma non vogliamo giustificazioni, il nostro percorso comprende tutte le competizioni. Questa è la nostra strada e combatteremo fino alla fine".

Cosa vorresti dire ai tifosi prima della partita con la Fiorentina?

"Faremo di tutti per darvi la gloria della vittoria".