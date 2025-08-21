Il Cagliari recupera un difensore in vista della Fiorentina: Pavoletti ancora a parte

Buone notizie per il Cagliari arrivate stamani dalla sessione di allenamento odierna. Mister Pisacane ha riaccolto in gruppo Sebastiano Luperto, col difensore che ha smaltito il problema al polpaccio che gli aveva fatto saltare la sfida di Coppa Italia contro l'Entella. Invece non ha ancora recuperato Leonardo Pavoletti che anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato.